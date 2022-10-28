ضاحي خلفان يوجه

2022/10/28 | 23:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة، الجمعة، ما وصفها بـ"نصيحة محب" إلى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، مطالبا إياه بحقن دماء الإيرانيين، في ظل الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها إيران منذ أكثر من 40 يوما.

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