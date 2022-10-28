انتاج الدجاج في كردستان اكثر من الحاجة بـ170%

2022/10/28 | 23:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت جمعية الدواجن في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، اكتفاء الإقليم ذاتيا من الدواجن وامتلاكه أضعاف حاجته الفعلية السنوية من الدجاج، فيما لفتت الى تصديره لمحافظات الوسط والجنوب وخارج العراق.

‏وقال مدير الجمعية ناظم الجاف إن “الحاجة الداخلية للدجاج في اقليم كوردستان تبلغ 145,000 طن سنوياً بينما تبلغ نسبة الإنتاج 400,000 طن”.

وأضاف الجاف أن “مشاريع الدواجن في الإقليم يمكنها سد الحاجة الداخلية من الدجاج وتصديرها الى وسط وجنوب العراق إضافة إلى الدول الأخرى مثل تركيا والأردن وعُمان والإمارات”.

ومن الارقام، يتبين ان الاقليم ينتج اكثر من حاجته الاستهلاكية السنوية بـ170%.

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