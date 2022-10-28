قيادي في الإطار التنسيقي يحدد مدة الاختبار لوزراء الحكومة الجديدة - عاجل

2022/10/28 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الاطار التنسيقي جمال حسن، اليوم الجمعة، بأن أول تغيير في حكومة السوداني قد يحدث بعد 3 اشهر من الان، مؤكدًا أنه بعد هذه المدة ستبدأ المحاسبة لأي وزير في الحكومة يقصر في عمله.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ولادة حكومة السوداني جرت في ظروف استثنائية من ناحية التحديات وهي تمثل بداية نهاية الانسداد السياسي الذي خيم على العراق لاشهر طويلة وكاد يؤدي الى اشكاليات خطيرة".

واضاف، ان "هناك توافقا سياسيا بين التيارات والسوداني بأن جميع الوزراء هم تحت التجربة لمدة 3 اشهر واي اخفاق منهم في اداء الواجبات تعني ضرورة تغييره لان فشل الحكومة سيكون له تداعيات خطيرة على العملية السياسية برمتها".

واشار الى انه "بعد مرور 3 اشهر ستكون هناك محاسبة لكل وزير عن ما تحقق من انجازات خاصة وان جميع الوزارت تضم ملفات خطيرة وحرجة في ذات الوقت تتطلب جراء في انخاذ قرارات تسهم في تحقيق طموح الشعب في حكومة السوداني".

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