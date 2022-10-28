بعد تسجيل سرقات وخطف.. نائب يطلب من عمليات بغداد منع دخول

2022/10/28 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب محمود القيسي، اليوم الجمعة، قائد عمليات بغداد، بمنع دخول "التكتك" الى منطقة الغزالية في بغداد.وقال القيسي في وثيقة موجهة الى قائد عمليات بغداد وقائد الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية حصلت عليها (بغداد اليوم)، انه "بسبب كثرة السرقات وتسجيل محاولات خطف من قبل بعض سائقي التكتك وعدم التزامهم بشروط السلامة نرجو الموافقة على منع دخول التكاتك الى منطقة الغزالية".

ادناه نص الوثيقة:

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