داعش يهاجم منطقة حدودية بين ديالى والسليمانية والاشتباكات مستمرة

2022/10/28 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

اقدم تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الجمعة، على مهاجمة منطقة حدودية بين ديالى والسليمانية.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم) إن "تنظيم داعش الإرهابي هاجم ناحية كولاجو على الحدود بين ديالى والسليمانية".

وأضاف ان "الاشتباكات بين البيشمركة وعناصر داعش ما زالت مستمرة".

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