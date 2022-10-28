قصف تركي على جبل سنجار

2022/10/28 | 23:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مساء هذا اليوم (28 تشرين الأول 2022), قصفت

الطائرات التركية مقتربات جبل سنجار

بمحافظة نينوى.





ونقل مصدر محلي ان تم تنفيذ القصف

بطائرة مسيرة من قبل قوات الاحتلال على

الحزب العمال الكوردستاني المتوا

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