2022/10/28 | 23:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت السلطات المحلية في محافظة

السليمانية في إقليم كردستان، شمالي

العراق، إجراءات صارمة لمنع بيع

السجائر الإلكترونية الى الأطفال أو

الترويج لها، محذرة المخالفين بعقوبات

قانونية.

وتنتشر ظاهرة تدخين ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة السليمانية تحارب السجائر الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة السليمانية تحارب السجائر الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).