عالمية المحاصصة

2022/10/28 | 23:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: محمود الهاشمي: ان مجرد نظرة لكل دول العالم المتقدم وليس المتخلف...

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