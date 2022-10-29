الداخلية تنفي تجميد عمل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية

2022/10/29 | 00:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفي ======= تنفي وزارة الداخلية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن صدور أوامر من قبل وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري بتجميد عمل السيد وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.وفي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة ان السيد الوكيل مازال يمارس مهام عمله على أتم وجه، تدعو الجميع الى توخي الدقة في […]

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