2022/10/29 | 00:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نوري المالكي في الرئاسة مجدداً !! منصب نوري المالكي الجديد بعد مباحثات وإصرار!!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9UOsa8wy_jk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نوري المالكي في الرئاسة مجدداً !! منصب نوري المالكي الجديد بعد مباحثات وإصرار!!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نوري المالكي في الرئاسة مجدداً !! منصب نوري المالكي الجديد بعد مباحثات وإصرار!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).