2022/10/29 | 00:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يستطيع السوداني أن ينسلخ عن الإطار التنسيقي ويعمل بإرادته؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: DIlI9EFJcrs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يستطيع السوداني أن ينسلخ عن الإطار التنسيقي ويعمل بإرادته؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يستطيع السوداني أن ينسلخ عن الإطار التنسيقي ويعمل بإرادته؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).