الداخلية تنفي تجميد عمل وكيلها لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية

2022/10/29 | 00:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الداخلية ، اليوم الجمعة، تجميد عمل وكيلها لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي “تنفي وزارة الداخلية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن صدور أوامر من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري بتجميد عمل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية”.واضافت “في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة ان الوكيل مازال يمارس مهام عمله على أتم وجه، تدعو الجميع الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية حصراً”.

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