مجلس نقابة الأطباء يقرر تعليق أعماله ونشاطه

2022/10/29 | 00:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس نقابة الأطباء، تعليق أعماله ونشاطه و غلق أبواب المقر العام.وذكر بيان لمجلس نقابة الأطباء، أن “نقابة الاطباء/ المقر العام واعضاء مجلسها تتعرض لليوم السادس على التوالي الى سلسلة من التهديدات العشائرية على خلفية اتخاذ المؤتمر العام للنقابة قرارا باقالة النقيب السابق و رفضه ذلك القرار و محاولة التأير على المجلس حتى يتراجع عن موقفه بتاييد قرار المؤتمر العام”.وأضاف، ان “مقر النقابة في بغداد تعرض اليوم الجمعة ٢٨/١٠/٢٠٢٢ الى تهديد من قبل مجموعة عشائرية تدعي ارسالها من قبل النقيب المقال و تطلب اخضاع اعضاء المجلس لابتزازهم في تحد صارخ و فاضح للقانون و سيادة الدولة وحق المواطن في العيش الآمن و قدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات الضرورية بعيدا عن شريعة الغاب.”وتابع البيان، “لذلك قرر مجلس نقابة الأطباء تعليق اعماله ونشاطه وغلق أبواب المقر العام و منح الموظفين الذين سبق ان تعرضوا الى التهجم و الاساءة إجازة مفتوحة وان ذلك سيستمر حتى تتمكن الاجهزة القضائية والأمنية من ضمان امن اعضاء المجلس و سلامة المقر والعاملين فيه و اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق تلك المجموعة و من يقف خلفها “.

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