واشنطن تفرض عقوبات على مؤسسة إيرانية عرضت مكافأة لاستهداف سلمان رشدي

2022/10/29 | 00:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن فرض عقوبات على مؤسسة إيرانية مسؤولة عن عرض مكافأة لاستهداف سلمان رشدي، الكاتب البريطاني ذو الأصل الهندي مؤلف رواية "آيات شيطانية" الذي تعرض لهجوم طعن في أغسطس/آب الماضي.

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