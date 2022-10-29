الداخلية تصدر توضيحا بشأن تجميد عمل وكيلها لشؤون الاستخبارات

2022/10/29 | 00:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية، الجمعة، توضيحا

بشأن ما أشيع عن تجميد عمل وكيلها لشؤون

الاستخبارات.

وبحسب بيان صحفي، فإن "وزارة الداخلية

تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل

الاجتماعي من أنباء عن صدور أوامر من

قبل

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