الداخلية تنفي تجميد عمل ابو رغيف

2022/10/29 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الداخلية، الانباء التي تحدثت عن تجميد عمل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.وذكر بيان للوزارة، أن "وزارة الداخلية تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن صدور أوامر من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري بتجميد عمل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".وأضاف، أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة ان الوكيل مازال يمارس مهام عمله على أتم وجه، تدعو الجميع الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية حصراً".

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