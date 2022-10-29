2022/10/29 | 00:45 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لاول مرة.. عادل عثمان يكشف موهبته الغنائية عبر برنامج "النسخة الاصلية") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bdcRyYm-0BI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لاول مرة.. عادل عثمان يكشف موهبته الغنائية عبر برنامج "النسخة الاصلية") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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