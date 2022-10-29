الداخلية تنفي تجميد عمل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات

2022/10/29 | 00:48 - المصدر: السومرية نيوز

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نفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، صدور أوامر بتجميد عمل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أول أحمد أبو رغيف.

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