المندلاوي يتحرك نحو خدمة المواطن: يجب الاسراع في الاصلاحات

2022/10/29 | 00:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: ركز النائب الأول للبرلمان، محسن المندلاوي، في مباركته الى رئيس الوزراء...

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