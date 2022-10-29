بحجم طابع بريد.. الكشف عن أصغر تلفزيون في العالم

2022/10/29 | 01:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ على عكس الدارج وخلافًا لنهج الشاشات الكبيرة، قررت إحدى الشركات أن تتخذ اتجاهًا آخر من خلال صنع أصغر تلفزيون في العالم.كشفت شركة “TinyCircuits”، وهي شركة إلكترونيات، عن أحدث نماذجها الأولية في مجموعة TinyTV الخاصة بها، بما في ذلك نموذج بشاشة 9.6 بوصة (15 ملم).ويحتوي TinyTV 2 على شاشة مقاس 1.0 بوصة […]

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الكشف عن أصغر تلفزيون في العالم أولاً على ايرث نيوز.

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