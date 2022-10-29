مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا.. والبنتاغون يوضح التفاصيل

2022/10/29 | 01:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة، عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.

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