إيران.. مواجهات جديدة في زاهدان وتقارير عن قتلى ومصابين

2022/10/29 | 01:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدر نشطاء أنه في زاهدان وحدها، قتل نحو 100 شخص منذ أثارت احتجاجات هناك يوم 30 سبتمبر ردا عنيفا من الشرطة.

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