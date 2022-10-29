2022/10/29 | 01:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يغيّر سرطان الثدي حياة المرأة ويقصرها غالباً، وهو مرض ذو تداعيات على المجتمع بأسره[1]، إذ يمثل السبب الرئيسي لوفيات النساء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل إصابة كل دقيقتين.
وهناك حالياً 280 ألف حالة جديدة سنوياً في بلدان المنطقة، ولكن هذا الرقم مرشح للزيادة بنسبة 140 بالمئة ليصل إلى 660 ألف حالة بحلول عام 2040، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عكس مسار تطور سرطان الثدي - بيلين إنجيسو) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهناك حالياً 280 ألف حالة جديدة سنوياً في بلدان المنطقة، ولكن هذا الرقم مرشح للزيادة بنسبة 140 بالمئة ليصل إلى 660 ألف حالة بحلول عام 2040، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عكس مسار تطور سرطان الثدي - بيلين إنجيسو) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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