2022/10/29 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغيّر‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬حياة‭ ‬المرأة‭ ‬ويقصرها‭ ‬غالباً،‭ ‬وهو‭ ‬مرض‭ ‬ذو‭ ‬تداعيات‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬بأسره‭[‬1‭]‬،‭ ‬إذ‭ ‬يمثل‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لوفيات‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬بمعدل‭ ‬إصابة‭ ‬كل‭ ‬دقيقتين‭.‬وهناك‭ ‬حالياً‭ ‬280‭ ‬ألف‭ ‬حالة‭ ‬جديدة‭ ‬سنوياً‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬المنطقة،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬مرشح‭ ‬للزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬140‭ ‬بالمئة‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬660‭ ‬ألف‭ ‬حالة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2040،‭ […]

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