2022/10/29 | 01:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2MR7URdban4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي العبادي: حكومة الإطار التنسيقي الحالية هي حكومة ميليشياوية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي العبادي: حكومة الإطار التنسيقي الحالية هي حكومة ميليشياوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).