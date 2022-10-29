2022/10/29 | 01:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عمال طُردوا من منازلهم لرويترز إن قطر أخلت مجمعات سكنية تضم آلاف العمال الأجانب في وسط العاصمة الدوحة، بنفس المناطق التي سيقيم بها مشجعو كرة القدم الزائرون خلال كأس العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: قطر تجلي آلاف العمال عن مساكنهم في الدوحة وبعضهم إلى الأرصفة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: قطر تجلي آلاف العمال عن مساكنهم في الدوحة وبعضهم إلى الأرصفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).