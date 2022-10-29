دعوة (37) لاعباً لصفوف منتخب الشباب استعداداً لنهائيات آسيا

2022/10/29 | 02:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استَدعى مدربُ منتخب الشَباب “عماد محمد” (37) لاعباً للالتحاقِ بتدريباتِ المنتخب التي ستنطلقُ يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل عند الساعةِ الخامسة والنصف عصراً في ملعبِ (البرج) في جامعةِ بغداد بالجادريّة استعداداً لنهائياتِ كأس آسيا التي ستستضيفها أوزبكستان من الأول ولغاية 18 آذار/ مارس 2023.وضمت القائمةُ كلاً من: […]

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