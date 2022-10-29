البيت الأبيض: بايدن سيزور مصر لحضور مؤتمر المناخ في نوفمبر

2022/10/29 | 02:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، في بيان أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيحضر مؤتمر المناخ في مصر الشهر المقبل.

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