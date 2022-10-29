البيت الأبيض: بايدن سيزور مصر للمشاركة في قمة المناخ

2022/10/29 | 02:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، يوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور مصر للمشاركة في قمة المناخ (COP27)، التي تعقد خلال نوفمبر/ تشرين الثاني.

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