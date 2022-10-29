انتخابات إسرائيل.. جولة خامسة في معركة نتنياهو من أجل العودة

2022/10/29 | 03:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد إسرائيل في الأول من نوفمبر خامس انتخابات في أقل من أربع سنوات، ويسعى رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو من خلالها للعودة للحكم.

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