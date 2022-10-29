2022/10/29 | 04:42 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ما التأثيرات المتوقعة لاستحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على منصة تويتر على الأسواق المالية.
وما تأثير ذلك حرية التعبير وخطابات الكراهية والعنف؟ وما شكل التغييرات التي يعتزم إدخالها على الموقع؟
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وما تأثير ذلك حرية التعبير وخطابات الكراهية والعنف؟ وما شكل التغييرات التي يعتزم إدخالها على الموقع؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيلون ماسك يستحوذ على تويتر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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