2022/10/29 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما التأثيرات المتوقعة لاستحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على منصة تويتر على الأسواق المالية.وما تأثير ذلك حرية التعبير وخطابات الكراهية والعنف؟ وما شكل التغييرات التي يعتزم إدخالها على الموقع؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيلون ماسك يستحوذ على تويتر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيلون ماسك يستحوذ على تويتر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).