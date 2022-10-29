إيلون ماسك يوضح مصير الحسابات المعلقة في تويتر

2022/10/29 | 04:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مالك موقع تويتر حديثا، الملياردير إيلون ماسك، يوم الجمعة، إن المنصة "ستشكل مجلسا للإشراف على المحتوى له وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع".

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