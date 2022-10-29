2022/10/29 | 05:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -Dol8mCS3x8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نازحون في الأنبار يستعدون لقدوم فصل الشتاء) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نازحون في الأنبار يستعدون لقدوم فصل الشتاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).