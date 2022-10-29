وول ستريت: أباطرة التكنولوجيا خسروا مئات المليارات منذ بداية العام

2022/10/29 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغنى الأثرياء يخسرون نصف تريليون دولار منذ بداية العام

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