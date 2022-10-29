السعودية.. القبض على شخص

2022/10/29 | 06:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، يوم الجمعة، القبض على شخص "وثق ونشر في وسائل التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن إساءة وامتهانا للعملة الوطنية (الريال)".

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