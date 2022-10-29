الطائرات الإيرانية المسيرة في أوكرانيا.. طهران

2022/10/29 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير مطول لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الطائرات الإيرانية المسيرة التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا، تستعرض قوة طهران خارج الشرق الأوسط، وتختبر الولايات المتحدة وأوروبا.

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