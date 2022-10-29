الرافدين: قرض 50 مليون دينار يخصص للترميم والبناء وشراء دار سكن

2022/10/29 | 08:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، أن قرض 50 مليون دينار يشمل الترميم وتأهيل الدور السكنية والبناء وشراء دار سكن .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "قروض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية او الشراء للموظفين والمواطنين والمتقاعدين تكون بدفعة واحدة" .

واشار الى أن "مدة تسديد قرض 50 مليون تصل الى 10 سنوات و بفائدة 5 بالمئة".

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