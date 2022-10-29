فريق مارادونا يحلم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو

2022/10/29 | 08:46 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف نادي أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم، عن حلمه بالتعاقد مع نجم فريق مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، بعد التكهنات المنتشرة حول مستقبل الأخير مع مانشستر يونايتد.

ومن المعروف أن رونالدو طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد، في موسم الانتقالات الصيفي الماضي، حيث أبدى رغبته في اللعب في دوري أبطال أوروبا.

ورغم ارتباط رونالدو بالعديد من الأندية، إلا أنه ظل في النهاية رفقة "الشياطين الحمر" في الموسم الحالي.

ولكن التكهنات لم تتوقف خاصة في ظل التوتر الأخير في العلاقة بين رونالدو والهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، ليعود الغموض من جديد حول مستقبل النجم البرتغالي وإمكانية رحيله في يناير المقبل.

واستغل نادي أرجنتينوس جونيورز الأزمة الأخيرة بين رونالدو ومانشستر يونايتد بشكل ساخر، ليكشف عن حلمه بضم النجم البرتغالي المخضرم إلى صفوفه.

وظهر الفريق الأرجنتيني، الذي بدأ فيه الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا مسيرته حين كان طفلا، وكأنه يدعو رونالدو للعب في النسخة المقبلة من مسابقة "كوبا ليبرتادوريس" الشهيرة في أمريكا الجنوبية، حيث تأهل الفريق للمشاركة فيها في العام القادم 2023، بعد سنوات طويلة من الغياب.

وأطلق النادي الأرجنتيني حملة على منصات التواصل الاجتماعي، يتخيل فيها كريستيانو رونالدو لاعبا في صفوف أرجنتينوس، حيث نشر مقطع فيديو يكشف فيه عن قميص الفريق وعليه اسم "الدون" وعلى ظهره رقم 7 وعبارة "الحلم الكبير".

وأرفق النادي الفيديو بعبارة "لنخوض كأس ليبيرتادوريس"، بجانب وسم #ElBichoAlBicho في إشارة إلى لقب "Bicho" الذي كان يطلق على رونالدو في إسبانيا حين كان لاعبا لريال مدريد، وهو أحد ألقاب أرجنتينوس أيضا.

وبحسبما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إجمالي فاتورة أجور أرجنتينوس في عام 2022 بلغ 747 مليون بيزو أرجنتيني في الموسم (ما يزيد قليلا عن 4.5 مليون دولار أمريكي)، فيما يتقاضى النجم البرتغالي المخضرم أكثر من 31 مليون دولار سنويا مع مانشستر يونايتد.

يذكر أن مارادونا سبق له أن لعب مع أرجنتينوس جونيورز بين عامي 1976 و1980، قبل أن يبدأ مسيرته الحافلة مع أندية أكبر وهي بوكا جونيورز ونيويلز أولد بويز في الأرجنتين، وبرشلونة وإشبيلية في إسبانيا، بجانب نابولي الإيطالي.

ويحمل ملعب أرجنتينوس اسم مارادونا منذ عام 2004 تكريما للنجم الراحل، الذي يعد أبرز لاعب حمل قميص الفريق.

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