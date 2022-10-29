شركات النفط العملاقة تحقق أرباحا ضخمة في الربع الثالث

2022/10/29 | 08:46 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت أكبر شركات النفط والغاز العالمية بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون وإكوينور أرباحا ضخمة في الربع الثالث، مستفيدة من ارتفاع تكاليف الطاقة.

وحققت شركات النفط أرباحا بمليارات الدولارات حيث اقتربت أسعار الخام والغاز الطبيعي والوقود مثل البنزين من مستويات قياسية خلال الربع الثالث.

وبحسب "رويترز"، أعلنت إكسون موبيل، أكبر شركة أمريكية للطاقة، عن تحقيق أرباح تقارب 20 مليار دولار، متجاوزة التوقعات وكذلك الرقم القياسي السابق المسجل في الربع الثاني.وتجاوزت أرباح إكسون، التي قادت مكاسب قياسية بين شركات النفط الخمس الكبرى في الربع السابق، بكثير تلك التي حققتها نظيراتها شل وتوتال إنرجيز في الربع الثالث بمقدار الضعفين تقريبا.

وحققت شركة شيفرون أرباحا قدرها 11.2 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف ما حققته في نفس الفترة من العام الماضي، والبالغ 6.1 مليار دولار.وانخفض إنتاج شيفرون العالمي البالغ 3.1 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا هذا العام بنحو 100 ألف برميل فعليا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما سجلت إكوينورالنرويجية أرباحا قياسية، مدفوعة بوصول أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما تضاعفت أرباح إيني الإيطالية ثلاث مرات تقريبا عن العام الماضي محققة 3.73 مليار يورو (3.72 مليار دولار).

واستمرت النتائج القوية من أوروبا بعد إعلان شل أمس الخميس عن تحقيق أرباح 9.5 مليار دولار، مما يجعلها على الطريق نحو تجاوز رقمها القياسي المسجل في عام 2008.

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