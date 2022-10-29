السعودية.. رجل أمن يستغيث من

2022/10/29 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ"رجل أمن" يشتكي فيه من تعرضه لـ"الظلم والبطش" على يد بعض الضباط في وزارة الداخلية السعودية، ما دفعها لفتح تحقيق حول الواقعة.

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