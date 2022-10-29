الرافدين: قرض 50 مليونا يخصص للترميم والبناء وشراء دار سكن

2022/10/29 | 09:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مصرف الرافدين اليوم السبت، ان قرض 50 مليون دينار يشمل الترميم وتأهيل الدور السكنية والبناء وشراء دار سكن .واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته ايرث نيوز ان “قروض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية او الشراء للموظفين والمواطنين والمتقاعدين تكون بدفعة واحدة”.واشار الى ان “مدة تسديد قرض 50 مليون […]

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