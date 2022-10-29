2022/10/29 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس العراق..فرص أمطار في وسط وغرب وجنوب البلاد بدءاً من اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. فرص أمطار في وسط وغرب وجنوب البلاد بدءاً من اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق.. فرص أمطار في وسط وغرب وجنوب البلاد بدءاً من اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).