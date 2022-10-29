الأمم المتحدة تدين تعامل قوات الأمن الإيرانية مع المتظاهرين

2022/10/29 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تدين بشكل قاطع "عمليات القتل" التي تمارسها قوات الأمن الإيرانية تجاه المتظاهرين.وقال ستيفان دوجاريك، يوم الجمعة (28 تشرين الأول 2022)، رداً على سؤال للمحرر الدبلوماسي لشبكة رووداو الإعلامية، مجيد كلي، حول موقف الأمم المتحدة إزاء التظاهرات في كوردستان إيران وإيران، وتعامل القوات الأمنية معها: "ندين عمليات القتل" التي تمارسها قوات الأمن الإيرانية إزاء المتظاهرين بشكل قاطع.منذ أكثر من 40 يوماً، تستمر الاحتجاجات في إيران وكوردستان إيران، على وفاة الشابة الكوردية مسها (ژینا) أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الارشاد في طهران. وشهدت مدن كوردستان إيران مثل مهاباد، بوكان، مياندوآب، بيرانشهر، سنندج، مريوان، بانه، سقز، خرم آباد، بروجرد، احتجاجات يوم الخميس الماضي، كما شهدت أجزاء من مدن طهران، مشهد، آراك، شيراز، كرج، أهواز وزاهدان احتجاجات ليلة أمس.من جانبها أفادت منظمة كوردبا الحقوقية، بأن 11 متظاهراً فقدوا حياتهم خلال يومين جراء النيران المباشرة لقوات الأمن، فيما بلغ عدد المتظاهرين الذين فقدوا حياتهم منذ اندلاع الاحتجاجات أكثر من 250 متظاهراً، في حين أصيب الآف آخرون.وصرحت المتحدث باسم المنظمة الحقوقية، أفين مصطفى زادة، لشبكة رووداو الإعلامية، الجمعة (29 تشرين الأول 2022) بـ "ارتفاع عدد المتظاهرين الذين غالبيتهم قتلوا على يد القوات الامنية الإيرانية الى 11 شخصاً، خلال يومي الخميس والجمعة فقط"، في إشارة الى اشتداد حدة الاحتجاجت في انحاء ايران وردّ السلطات الإيرانية عليها.وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، قد أكد لشبكة رووداو الإعلامية، أن التظاهرات تكثر في المحافظات الكوردية بإيران لأن الكورد هناك محرمون من حقوقهم الأساسية.جاويد رحمن، قال إن "ژینا اسم كوردي، لكنها لم تستطع تسجيل اسمها الكوردي.



الدولة في ايران لا تسمح للكورد بأي شكل التعبير عن انفسهم.



تم انتزاع كثير من حقوق الكورد في ايران ومن بينها حق الهوية، حق استخدام اللغة، حق التمثيل، وحق التعبير عن النفس، لذلك تكثر التظاهرات في المحافظات الكوردية هناك".

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