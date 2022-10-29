ترحيب اقليمي ودولي كبير لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة شياع السوداني

2022/10/29 | 09:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاقى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ترحيباً اقليمياً ودولياً كبيراً، في حين وجهت المملكة العربية السعودية وتركيا تهنئتمها لرئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، أكدت إيران دعمها “لمسار الديمقراطية في العراق ومدّ يد الأخوة للحكومة”.العاهل السعودي ينهنئ السوداني بتشكيل الحكومة … Readmore

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