2022/10/29 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء: هطول امطار رعدية خلال اليومين المقبلين في العراق المركز الخبري الوطني.

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