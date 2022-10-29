2022/10/29 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني دعت السفارة الأمريكية لدى القاهرة المواطنين الأمريكيين، اليوم السبت ،لالتزام الحذر على خلفية توقعاتها بشأن الاحتجاجات في المدينة.وقال السفارة في بيان لها، إنه “خلال الـ 24 ساعة الأخيرة شهدت مصر تراجعا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة الاميركية تدعو مواطنيها التزام الحذر في مصر المركز الخبري الوطني.

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