وزير الصحة صالح الحسناوي يباشر مهام عمله

2022/10/29 | 10:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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باشر وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم السبت، مهامه رسميا وزيرا للصحة بمقر الوزارة.

وذكر بيان للوزارة إن ” وزير الصحة صالح الحسناوي باشر وزير الصحة صالح الحسناوي مهامه رسميا وزيرا للصحة بمقر الوزارة بحضور وكلاء الوزارة والمدراء العامين”.

وأضاف ان “الوزير عقد أجتماعاً مع الكادر المتقدم للوزارة بعد مباشرته رسمياً”، مشيرا الى ان “الوزير اكد ان المهمة الرئسية للوزارة ومؤسساتها الصحية هو توفير الخدمات الصحية الكفوءة لأبناء الشعب العراقي الكريم”.

يذكر ان وزير الصحة صالح الحسناوي قام بزيارة تفقدية الى مستشفى اليرموك التعليمي في بغداد مساء يوم أمس الجمعة، للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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