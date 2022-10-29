الرافدين يحدد قيمة قروض الترميم والبناء وشراء دار سكن

2022/10/29 | 10:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، أن قرض 50 مليون دينار يشمل الترميم وتأهيل الدور السكنية والبناء وشراء دار سكن.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن “قروض الترميم وتأهيل أو بناء الدور السكنية أو الشراء للموظفين والمواطنين والمتقاعدين تكون بدفعة واحدة”.

وأشار إلى أن “مدة تسديد قرض 50 مليونا تصل إلى 10 سنوات وبفائدة 5 بالمئة”.

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