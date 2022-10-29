ارتفاع أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية

2022/10/29 | 10:10 - المصدر: وكالة خبر

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ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، في البورصة المحلية.

وسجَّلت أسعار البيع، 146.600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار الشراء 146.500 دينار لكل 100 دولار.

يشار الى ان أسعار بيع الدولار، سجلت أمس الجمعة، 146.100 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار الشراء 146.000 دينار لكل 100 دولار.

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