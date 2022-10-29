نقابة الاطباء تغلق ابوابها على خلفية تهديدات عشائرية

2022/10/29 | 10:10 - المصدر: وكالة خبر

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قرر مجلس نقابة الاطباء تعليق اعماله ونشاطه و غلق ابواب المقر العام و منح الموظفين الذين تعرضوا الى تهجم واساءة اجازة مفتوحة على خلفية تهديدات عشائرية”.

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