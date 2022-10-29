نقابة اطباء العراق تعلق أعمالها جراء تلقيها تهديدات عشائرية

2022/10/29 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

السيد رئيس مجلس الوزراء المحترمالسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترمالسيد وزير الداخليه المحترميهديكم مجلس نقابه اطباء العراقاطيب التحايا …..تتعرض نقابه الاطباء/ المقر العام واعضاء مجلسها لليوم السادس على التوالي الى سلسله من التهديدات العشائريه على خلفيه اتخاذ المؤتمر العام للنقابه قرارا باقاله النقيب السابق و رفضه ذلك القرار و محاوله التاثير على المجلس حتى يتراجع عن موقفه بتاييد قرار المؤتمر العام.لقد وصل الامر ان تعرض مقر النقابه في بغداد اليوم الجمعه ٢٨/١٠/٢٠٢٢ الى تهديد من قبل مجموعه عشائريه تدعي ارسالها من قبل النقيب المقال و تطلب اخضاع اعضاء المجلس لابتزازهم في تحد صارخ و فاضح للقانون و سياده الدوله وحق المواطن في العيش الامن و قدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات الضروريه بعيدا عن شريعة الغاب.ولذلك قرر مجلس نقابه الاطباء تعليق اعماله ونشاطه و غلق ابواب المقر العام و منح الموظفين الذين سبق ان تعرضوا الى التهجم و الاساءه اجازه مفتوحه وان ذلك سيستمر حتى تتمكن الاجهزه القضائيه و الامنيه من ضمان امن اعضاء المجلس و سلامه المقر والعاملين فيه و اتخاذ الاجراءات الرادعه بحق تلك المجموعه و من يقف خلفها ..والسلام عليكم و رحمه اللهمجلس نقابه اطباء العراق/ المقر العام

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